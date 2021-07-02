Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн. Особлива увага - РФ

Іноземці, які повертаються з країн, де поширюється коронавірус штаму "Дельта", віднині повинні здавати на державному кордоні України експрес-тест на коронавірус, українці - здавати тест або йти на самоізоляцію.

Джерело: Державна прикордонна служба, пресслужба МОЗ у коментарі УП

Деталі: З цієї ночі набули чинності зміни, запроваджені урядом України. Вони стосуються осіб, які прибули з Індії, Великої Битанії, РФ та Португалії, або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Згідно з рішенням уряду, іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України.

Українці (та визначені постановою КМУ категорії іноземців), які прибули із зазначених країн теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску.

Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації.

Працівники Національної поліції забезпечують супровід осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до закладів охорони здоров’я для їх госпіталізації.

У ДПСУ "Українській правді" також уточнили, що наявність документу про негативний ПЛР-тест не забезпечує українцям безумовний в’їзд в Україну з Індії, Великої Битанії, РФ та Португалії, де вони перебували не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Громадянин України має пройти експрес-тест на кордоні або піти на самоізоляцію чи обсервацію, якщо не бажає його робити.

UPD: В МОЗ "Українській правді" уточнили, що експрес-тести на кордонах роблять приватні або державні лабораторії. Здійснюється тестування за рахунок особи, яка здійснює перетин кордону.

Більше деталей: Детальніше з вимогами постанови Кабінету міністрів України можна ознайомитися за посиланням:

В ДПСУ зазначають, що найбільшою мірою зазначені зміни стосуються осіб, які перетинають український кордон на ділянці з Росією.

На сьогодні на цій ділянці функціонує п’ять автомобільних пунктів пропуску "Сеньківка" у Чернігівській області, "Бачівськ" та "Юнаківка" - у Сумській, "Мілове" - у Луганській області та "Гоптівка" - у Харківській.

З 00.00 до 11.00 2 липня 2021 року в цих пунктах пропуску державний кордон на в’їзд в Україну перетнуло понад 1800 осіб, з них пройшли тестування – більш як 900 осіб (у тому числі 379 громадян України), 745 - відправилися на самоізоляцію, а 49 – на обсервацію. Решта – це діти, віком до 12 років та учасники міжнародних перевезень.

Також прикордонники нагадують, що іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни) необхідно мати страховку, яка покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Що було раніше: Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію, Індію, Великобританію і Португалію, де спостерігається найбільша спалах різновиду коронавірусу "Дельта".

Глава комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький відзначав, що штам "Дельта", який до недавнього часу називали "індійським" в 1,6 рази рази агресивніший, ніж інші, в 2,3 рази частіше призводить до госпіталізації, в 1,5 рази частіше - в реанімацію.

Штам коронавірусу "Дельта" був зафіксований в Україні. Мати 66 років і дитина - 16 років повернулися з Росії і захворіли. За даними РНБО, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, 2 приватних і 2 державних, але немає в достатній кількості тестів, які виявляють цей штам.