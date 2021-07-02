П'яний ексДАІшник посадив 11-річного сина за кермо BMW, і той розбився – ЗМІ

У четвер вночі, 1 липня, біля Львова сталася смертельна ДТП за участю автомобіля BMW 525, за кермом якого був 11-річний хлопчик. Батько дитини, колишній міліціонер, разом з товаришем теж їхали в цьому авто, але вижили.

Джерело: ZAXID.NET

Деталі: Як повідомили в поліції Львівщини, ДТП сталася близько опівночі у селі Рясне-Руське. Дитина за кермом авто не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

Поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того, у салоні BMW перебував власник авто – 23-річний мешканець того ж села.

За інформацією видання, обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП вони отримали тілесні ушкодження середньої важкості та були доставлені у лікарню.

Пізніше з джерел у правоохоронних органах стало відомо, що батьком, який дав покататися сину, є колишній капітан міліції та працівник ДАІ Львівщини Роман Гануляк.

Також відомо, що у 2013 році про нього писали у місцевих ЗМІ як про фальсифікатора протоколів. Ще про Гануляка як хабарника писали на форумах ГО "Дорожній контроль".

За даними ZAXID.NET, у 2015 році капітана міліції Романа Гануляка затримали у приміщенні управління львівської ДАІ під час отримання хабаря. Того ж дня його звільнили з органів внутрішніх справ.

Передісторія: Про це ДТП стало відомо у п'ятницю вранці, однак щодо міліцейського минулого батька тоді інформації не було.