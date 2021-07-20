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Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації

Вівторок, 20 липня 2021, 20:59
Новини 20 липня: космічний політ Безоса, п’ятий етап вакцинації

Компанія Blue Origin вивела на космічну висоту капсулу з Безосом, з 21 липня вакцинуватися зможуть усі охочі – актуальні новини 20 липня.

Про політ Безоса

Суборбітальна ракета New Shepard компанії Blue Origin у вівторок вперше в історії компанії вивела на космічну висоту капсулу з людьми - з найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом на борту.

Про 5 етап вакцинації

Міністерство охорони здоров’я оголосило відкриття 5 етапу вакцинації від COVID-19, з 21 липня зробити щеплення зможе кожен охочий. 

Можна вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, у якому працює понад 50 осіб.

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Теми: космосвакцинація
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