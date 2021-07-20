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Новости 20 июля: космический полет Безоса, пятый этап вакцинации

Вторник, 20 июля 2021, 20:59

Компания Blue Origin впервые вывела на космическую высоту капсулу с людьми, с 21 июля вакцинироваться смогут все желающие – актуальные новости 20 июля.

О полете Безоса

Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin во вторник впервые в истории компании вывела на космическую высоту капсулу с людьми - с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

О 5 этапе вакцинации

Министерство здравоохранения объявило открытие 5 этапа вакцинации от COVID-19, с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий.

Можно вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или к вам может приехать мобильная бригада, если вы записаны в очередь, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек.

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Темы: космосвакцинация
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