В украинском МИД удивились заявлению Молдовы о завершении расследования по Чаусу

В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон. Также ведомство с удивлением восприняло информацию от Молдовы.

Источник: комментарий предоставлен пресс-службой МИД "Украинской правде"

Дословно: Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов.

12 мая Офис Генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или вместо была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинскую-молдавские отношения.

Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон".

Что было раньше: 23 июля генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

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