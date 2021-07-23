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В украинском МИД удивились заявлению Молдовы о завершении расследования по Чаусу

Пятница, 23 июля 2021, 18:11
В украинском МИД удивились заявлению Молдовы о завершении расследования по Чаусу

В Министерстве иностранных дел заявили, что расследование всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон. Также ведомство с удивлением восприняло информацию от Молдовы.

Источник: комментарий предоставлен пресс-службой МИД "Украинской правде"

Дословно: Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел.

Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов.

12 мая Офис Генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным.

На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или вместо была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинскую-молдавские отношения.

Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон".

Что было раньше: 23 июля генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил о завершении расследования по делу об исчезновении украинского экс судьи Николая Чауса: по данным правоохранителей, к похищению Чауса причастны госструктуры Украины.

Предыстория:

  • 9 августа 2016 года Чауса разоблачили в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Деньги обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
  • 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
  • 3 апреля 2021 года стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили Чауса в центре Кишинева. МВД Молдовы установило часть организаторов похищения Чауса и задержало одного подозреваемого. По данным СМИ, к похищению Чауса могли быть причастны украинские разведчики. Глава МИД Дмитрий Кулеба уверял в непричастности Украины.
  • 17 мая Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в воинской части ГПСУ в Киевской области.
  • В Национальном антикоррупционном бюро 30 апреля заявляли, что экстрадиционная процедура выдачи экс-судьи Николая Чауса из Молдовы официально продолжается.
  • Служба информации и безопасности Молдовы отрицала подлинность опубликованного в СМИ документа с именами 29 сотрудников Службы госохраны Украины, которые якобы могли быть причастны к похищению Чауса.

Украинская правда

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Темы: МИДЧаусУкраинаМолдова
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