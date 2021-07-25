Головні новини суботи і ночі: перемога Білодід, аварія в Польщі
В Польщі автобус з українцями втрапив в аварію, Дар’я Білодід виборола бронзову медаль на Олімпіаді – актуальні новини 24 липня.
Про аварію в Польщі
Внаслідок ДТП автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами поблизу міста Радомсько в Польщі десять людей отримали травми, семеро з них - громадяни України.
Аварію спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле.
Як стало відомо згодом, 1 українець загинув, ще 4 українців перебувають у лікарні, двох виписали.
Про Дар’ю Білодід
20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).
Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.
В поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.
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