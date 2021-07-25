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Головні новини суботи і ночі: перемога Білодід, аварія в Польщі

Неділя, 25 липня 2021, 08:00
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В Польщі автобус з українцями втрапив в аварію, Дар’я Білодід виборола бронзову медаль на Олімпіаді – актуальні новини 24 липня.

Про аварію в Польщі

Внаслідок ДТП автомобіля та мікроавтобуса з пасажирами поблизу міста Радомсько в Польщі десять людей отримали травми, семеро з них - громадяни України.

Аварію спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну смугу. Тест на алкоголь показав 4 проміле.

Як стало відомо згодом, 1 українець загинув, ще 4 українців перебувають у лікарні, двох виписали.

Про Дар’ю Білодід

20-річна українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг на Олімпійських іграх у Токіо (Японія).

Бронзова медаль Білодід стала першою в історії України для жіночого дзюдо.

В поєдинку за бронзу Білодід здолала представницю Ізраїлю Ширу Рішоні.

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Українська правда


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