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Главные новости субботы и ночи: победа Билодид, авария в Польше

Воскресенье, 25 июля 2021, 08:00
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В Польше автобус с украинцами попал в аварию, Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде - актуальные новости 24 июля.

Об аварии в Польше

В результате ДТП автомобиля и микроавтобуса с пассажирами вблизи города Радомско в Польше десять человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

Аварию спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.

Как стало известно впоследствии, 1 украинец погиб, еще 4 украинца находятся в больнице, двух выписали.

О Дарье Билодид

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Бронзовая медаль Билодид стала первой в истории Украины для женского дзюдо.

В поединке за бронзу Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришони.

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Украинская правда
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