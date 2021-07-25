Главные новости субботы и ночи: победа Билодид, авария в Польше

В Польше автобус с украинцами попал в аварию, Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде - актуальные новости 24 июля.

Об аварии в Польше

В результате ДТП автомобиля и микроавтобуса с пассажирами вблизи города Радомско в Польше десять человек получили травмы, семеро из них - граждане Украины.

Аварию спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.

Как стало известно впоследствии, 1 украинец погиб, еще 4 украинца находятся в больнице, двух выписали.

О Дарье Билодид

20-летняя украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпийских играх в Токио (Япония).

Бронзовая медаль Билодид стала первой в истории Украины для женского дзюдо.

В поединке за бронзу Билодид одолела представительницу Израиля Ширу Ришони.

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