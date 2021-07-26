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Новини 26 липня: арешт Семенченка, "Антонов-Канада"

Понеділок, 26 липня 2021, 21:15
Новини 26 липня: арешт Семенченка, Антонов-Канада

Семенченка знову відправили під арешт, українські літаки планують збирати у Канаді — актуальні новини 26 липня.

Про Семенченка

Колишньому нардепу Семену Семенченку знову змінили запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Про "Антонов-Канада"

У провінції Квебек для просування на міжнародних ринках літаків, розроблених та виготовлених на ДП "Антонов", створили компанію "Антонов-Канада" – там планують організувати остаточне складання моделі Ан-74ТК-200.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СеменченкоКанада
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