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Семенченка знову відправили під арешт

Понеділок, 26 липня 2021, 17:31

Колишньому нардепу Семену Семенченку знову змінили запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Джерело: засідання суду на сторінці Семенченка у Facebook, адвокат Семенченка Владислав Добош в коментарі УП 

Деталі: Зазначається, що суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів.

Підозрюваного взяли під варту в залі суду. Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Представники екснардепа готуються до апеляції.

Добош повідомив, що підстав для такого рішення у суду не було, оскільки екснардеп не порушував жодної умови запобіжного заходу, прокурори теж не назвали жодних порушень.

Адвокат запевняє, що на суд тиснули СБУ та Офіс генпрокурора, щоб надалі впливати на Семенченка.

Апеляцію захист подасть протягом 10 днів.

Передісторія:

  • 14 липня Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.
  • Того ж дня стало відомо, що правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на це рішення.
  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ"). 
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.

Роман Петренко, УП
Теми: Семенченкосуд


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