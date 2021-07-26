Семенченка знову відправили під арешт

Солом'янський райсуд Києва змінив колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Джерело: засідання суду на сторінці Семенченка у Facebook, адвокат Семенченка Владислав Добош в коментарі УП

Деталі: Зазначається, що суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів.

Підозрюваного взяли під варту в залі суду. Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Представники екснардепа готуються до апеляції.

Добош повідомив, що підстав для такого рішення у суду не було, оскільки екснардеп не порушував жодної умови запобіжного заходу, прокурори теж не назвали жодних порушень.

Адвокат запевняє, що на суд тиснули СБУ та Офіс генпрокурора, щоб надалі впливати на Семенченка.

Апеляцію захист подасть протягом 10 днів.

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