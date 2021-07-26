Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Семенченка знову відправили під арешт

Понеділок, 26 липня 2021, 17:31
Семенченка знову відправили під арешт

Солом'янський райсуд Києва змінив колишньому нардепу Семену Семенченку запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою у справі про незаконне створення приватної військової компанії.

Джерело: засідання суду на сторінці Семенченка у Facebook, адвокат Семенченка Владислав Добош в коментарі УП 

Деталі: Зазначається, що суддя задовольнив клопотання про заміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою на 60 днів.

Підозрюваного взяли під варту в залі суду. Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід, який був раніше.

Представники екснардепа готуються до апеляції.

Добош повідомив, що підстав для такого рішення у суду не було, оскільки екснардеп не порушував жодної умови запобіжного заходу, прокурори теж не назвали жодних порушень.

Адвокат запевняє, що на суд тиснули СБУ та Офіс генпрокурора, щоб надалі впливати на Семенченка.

Апеляцію захист подасть протягом 10 днів.

Передісторія:

  • 14 липня Семенченку змінили запобіжний захід і замість арешту обрали цілодобовий домашній арешт.
  • Того ж дня стало відомо, що правоохоронні органи подаватимуть апеляцію на це рішення.
  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ"). 
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Семенченкосуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Семенченко
Семенченка випустили під домашній арешт, ГУР просило відпустити його на війну
Про що Фузайлов, Тимошенко, Аваков і Семенченко розповідали "Українській правді" 2021 року
СБУ направила обвинувальний акт щодо Семенченка в суд
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: