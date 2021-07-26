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Новости 26 июля: арест Семенченко, "Антонов-Канада"

Понедельник, 26 июля 2021, 21:15
Новости 26 июля: арест Семенченко, Антонов-Канада

Семенченко снова отправили под арест, украинские самолеты планируют собирать в Канаде — актуальные новости 26 июля.

О Семенченко

Бывшему нардепу Семену Семенченко снова изменили меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей по делу о незаконном создании частной военной компании.

Об "Антонов-Канада"

В провинции Квебек для продвижения на международных рынках самолетов, разработанных и изготовленных на ГП "Антонов", создали компанию "Антонов-Канада" - там планируют организовать окончательную сборку модели Ан-74ТК-200.

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Темы: СеменченкоКанада
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