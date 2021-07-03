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У Києві 185 випадків COVID за добу, померло 3 хворих

Субота, 3 липня 2021, 13:36
У Києві 185 випадків COVID за добу, померло 3 хворих
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 2 липня зафіксовано 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померло 3 хворих, одужала 161 особа.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 79 хворих на коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (57), Оболонському (28), Святошинському та Солом‘янському (по 23) районах.

Серед нових хворих – 107 жінок віком від 18 до 82 років, 77 чоловіків віком від 21 до 87 років та 1 хлопчик 5 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 214 398 випадків коронавірусу, 5198 летальних випадків і 205 197 одужань.

Що передувало: За добу 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало 1 072 особи.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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