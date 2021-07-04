Погода у неділю: синоптики попередили про шквали та град

4 липня в Україні майже в усіх регіонах дощитиме, на півдні та у центрі місцями можливі зливи з градом та шквалами.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Неділя буде з мінливою хмарністю. У більшості південних та центральних областей подекуди дощі, можливий град, а також та шквали вітру 15-20 м/с.

Температура у західних областях 20-25°, на решті території – від +24° до +29°, на сході до +32°.

У Києві 4 липня очікуються короткочасні грозові дощі, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура близько +27°.

На Київщині – можливі короткочасні дощі, грози, +24+29°.

Погода в неділю

У понеділок, 5 липня, в Україні без опадів, вдень у центральних областях в окремих районах значний дощ, град та шквали 15-20 м/с.