Головні новини неділі і ночі: загиблий медик, авіакатастрофа на Філіппінах

На Філіппінах впав військовий літак, на Донбасі від обстрілу загинув військовий медик – актуальні новини 4 липня.

Про катастрофу на Філіппінах

Філіппінський військовий літак Lockheed C-130 розбився в провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.

Літак перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями. На борту було 96 осіб, загинули 47.

Про Юрія Письменного

Внаслідок обстрілу російських окупаційних військ загинув начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний із позивним "Феофан".

Медика поранили уламки від ворожого снаряду.

Про інші важливі новини

Щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти після зсувів в японському місті Атамі.

Понад сто об'єктів, більшість із яких житлові, підтопило у неділю в Бахчисарайському районі окупованого Криму після злив.

У центрі Запоріжжя в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер.

США у наступному році розпочнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар стверджує, що патрульні поліцейські звинуватили його у перебуванні в стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар.

Французька компанія LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) має намір виконувати на російському ринку підписане Путіним рішення, яке всупереч європейським правилам забороняє називати "шампанським" продукцію, вироблену в Шампані.

У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався вибух. У Міністерстві екології та природних ресурсів Азербайджану заявили, що наразі розслідування вибуху на море ведуть фахівці Міністерства і фахівці сейсмологічної служби. На думку фахівців, причиною вибуху стало виверження грязьового вулкана.