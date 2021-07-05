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Стрілянина в ресторані Запоріжжя: з’явився ще один потерпілий

Понеділок, 5 липня 2021, 16:00
Фото rivne1.tv

Під час нічної стрілянини у ресторані в Запоріжжі один чоловік загинув, а ще один отримав численні вогнепальні поранення.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області

Дослівно поліція: "4 липня до відділу поліції №1 від медиків міської лікарні надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставлено громадянина 1988 року народження з вогнепальними пораненнями. Встановлено, що поранення отримав під час конфлікту поблизу ресторану, на вулиці Маяковського".

Деталі: У потерпілого 7 поранень тулуба.

За попередніми даними правоохоронців, у нього стріляв той же чоловік 1995 року народження, який убив чоловіка 1991 року народження у ресторані "Аристократ" вночі 4 липня.

Зловмисник перебуває у розшуку.  

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст.15 п.1 ч.2 ст.115 КК України. Тривають слідчі дії.

Передісторія:

  • 4 липня в приміщенні ресторану "Аристократ" у центрі Запоріжжя сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер.

Теми: Запоріжжяполіціявбивство


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