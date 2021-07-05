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Стрельба в ресторане Запорожья: появился еще один пострадавший

Понедельник, 5 июля 2021, 16:00
Фото rivne1.tv

Во время ночной стрельбы в ресторане в Запорожье один человек погиб, а еще один получил многочисленные огнестрельные ранения.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области

Дословно полиция: "4 июля в отдел полиции №1 от медиков городской больницы поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения с огнестрельными ранениями. Установлено, что ранения получил во время конфликта вблизи ресторана, на улице Маяковского".

Детали: У пострадавшего 7 ранений туловища.

По предварительным данным правоохранителей, у него стрелял тот же человек 1995 года рождения, который убил мужчину 1991 года рождения в ресторане "Аристократ" ночью 4 июля.

Злоумышленник находится в розыске.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 п.1 ч.2 ст.115 УК Украины. Продолжаются следственные действия.

Предыстория:

  • 4 июля в помещении ресторана "Аристократ" в центре Запорожья произошла стрельба, в результате которой один человек от полученных ранений скончался.

Темы: Запорожьеполицияубийство


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