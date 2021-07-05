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Окупанти за день тричі порушили "тишу"

Понеділок, 5 липня 2021, 17:49

Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Піски противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".

Деталі: Внаслідок обстрілу втрат у ЗСУ немає.

Піротехніки ДСНС за день розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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