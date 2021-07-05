Окупанти за день тричі порушили "тишу"
Понеділок, 5 липня 2021, 17:49
Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій Об’єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "Біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски противник обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів".
Деталі: Внаслідок обстрілу втрат у ЗСУ немає.
Піротехніки ДСНС за день розмінували близько 2 гектарів території та передали на знищення 36 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Українська правда