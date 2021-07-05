Оккупанты за день трижды нарушили "тишину"
Понедельник, 5 июля 2021, 17:49
С начала суток зафиксировано 3 обстрелы позиций Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Источник: штаб ООС
Дословно: "У Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".
Детали: В результате обстрела потерь в ВСУ нет.
Пиротехники ДСНС за день разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 36 единиц взрывоопасных предметов.
Украинская правда