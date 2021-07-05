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Оккупанты за день трижды нарушили "тишину"

Понедельник, 5 июля 2021, 17:49
Оккупанты за день трижды нарушили тишину

С начала суток зафиксировано 3 обстрелы позиций Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У Авдеевки оккупанты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Золотого-4 противник вел обстрел из минометов 82-го калибра, станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески противник обстрелял наши позиции с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

Детали: В результате обстрела потерь в ВСУ нет.

Пиротехники ДСНС за день разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 36 единиц взрывоопасных предметов.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСвойна
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