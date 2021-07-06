Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зустріч Путіна і Байдена Лавров назвав "кроком до нормальності" – і тут же пригрозив

Вівторок, 6 липня 2021, 09:45
ТАСС

Москва буде жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Rakyat Merdeka, ТАСС

Пряма мова: "Російський лідер [Володимир Путін] чітко означив, зокрема публічно, що результат на всіх напрямках можливий виключно через знаходження взаємоприйнятного балансу інтересів строго на паритетних засадах. На переговорах [із президентом США Джо Байденом у Женеві] заперечень не пролунало" .

Деталі: Голова МЗС РФ обурився, що практично відразу після закінчення саміту в Женеві офіційні особи США, включаючи учасників зустрічі, "з подвоєною силою взялися за давні "нотації".

За його словами, "попередження" стали супроводжуватися погрозами того, що Росія зазнає нового тиску, якщо "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй в Женеві "правила гри".

"Спроби вести з нами діалог із позиції сили з самого початку приречені на провал: на недружні дії будемо відповідати жорстко і рішуче", – заявив голова МЗС РФ.

За словами Лаврова, необхідно взаємодіяти чесно, якщо у Вашингтоні хочуть стабільних і передбачуваних відносин.

Москва вважає, що саміт Росія – США пройшов у відвертому і діловому ключі, але ілюзій не плекає, сказав російський міністр.

За його словами, Росія задоволена тим, що сторони показали бажання зрозуміти один одного, висловившись у принциповому ключі.

Головним підсумком Лавров назвав "хай і скромний, але все ж таки крок уперед до відновлення нормальності" між країнами, яка неможлива без врахування інтересів одне одного і взаємної поваги.

Цьому передувало: 16 червня президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден зустрілися в Женеві. Путін після зустрічі заявив, що вони обговорювали і Україну, зокрема її можливий вступ до НАТО й Мінські угоди.

Теми: РосіяЛавровПутінБайденСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія

ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії

Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко

Справа "вагнерівців": ТСК хоче офіційно почути СБУ і Порошенка

Через навчання Sea Breeze росіяни "запускали" ракети С-400

Чоловіка розстріляли у центрі Стрия: поліція оголосила спецоперацію – ЗМІ

Усі новини...
Росія
У Росії літак із 28 людьми на борту впав у море
"Газпром" не забронював додаткові потужності ГТС України і Польщі на річних аукціонах
Мінкульт вніс російського спортивного коментатора до "чорного списку"
Останні новини
22:04
Новини економіки: автоматичний арешт рахунків, нафтові рекорди через ОПЕК+
21:53
ОПУ, СБУ, ДБР та інші: в Україні "впали" сайти держустанов
21:27
Новини 6 липня: відповідь на петицію щодо Татарова, свіжа соціологія
20:56
ПА ОБСЄ ухвалила термінову резолюцію з вимогами до Росії
20:22
Правління Нафтогазу отримало 610 млн винагороди у збитковому 2020 році
20:04
Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко
19:40
Українську газотранспортну систему варто адаптувати для біометану та водню – оператор
19:23
Спецпредставниця ОБСЄ в Україні Ґрау йде з ТКГ – ЗМІ
19:13
ФСБ затримала консула Естонії у Санкт-Петербурзі
19:12
Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Усі новини...