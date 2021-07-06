Зустріч Путіна і Байдена Лавров назвав "кроком до нормальності" – і тут же пригрозив

Москва буде жорстко відповідати на можливі недружні дії з боку Вашингтона, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Джерело: Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті Rakyat Merdeka, ТАСС

Пряма мова: "Російський лідер [Володимир Путін] чітко означив, зокрема публічно, що результат на всіх напрямках можливий виключно через знаходження взаємоприйнятного балансу інтересів строго на паритетних засадах. На переговорах [із президентом США Джо Байденом у Женеві] заперечень не пролунало" .

Деталі: Голова МЗС РФ обурився, що практично відразу після закінчення саміту в Женеві офіційні особи США, включаючи учасників зустрічі, "з подвоєною силою взялися за давні "нотації".

За його словами, "попередження" стали супроводжуватися погрозами того, що Росія зазнає нового тиску, якщо "протягом декількох місяців" не прийме викладені їй в Женеві "правила гри".

"Спроби вести з нами діалог із позиції сили з самого початку приречені на провал: на недружні дії будемо відповідати жорстко і рішуче", – заявив голова МЗС РФ.

За словами Лаврова, необхідно взаємодіяти чесно, якщо у Вашингтоні хочуть стабільних і передбачуваних відносин.

Москва вважає, що саміт Росія – США пройшов у відвертому і діловому ключі, але ілюзій не плекає, сказав російський міністр.

За його словами, Росія задоволена тим, що сторони показали бажання зрозуміти один одного, висловившись у принциповому ключі.

Головним підсумком Лавров назвав "хай і скромний, але все ж таки крок уперед до відновлення нормальності" між країнами, яка неможлива без врахування інтересів одне одного і взаємної поваги.

Цьому передувало: 16 червня президент Росії Володимир Путін і президент США Джо Байден зустрілися в Женеві. Путін після зустрічі заявив, що вони обговорювали і Україну, зокрема її можливий вступ до НАТО й Мінські угоди.