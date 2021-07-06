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Україна заявляє про посилення провокацій на фронті зі сторони найманців РФ 

Вівторок, 6 липня 2021, 15:44
Україна заявляє про посилення провокацій на фронті зі сторони найманців РФ 

Українська сторона СЦКК вказує на збільшення кількості провокацій в районі Золотого 4 найманцями Російської Федерації.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Дослівно: "Українська сторона СЦКК повідомляє про збільшення кількості провокацій в районі населеного пункту Золоте 4, де 05 липня 2021 року найманці РФ здійснили низку обстрілів позицій Збройних Сил України з напрямку населеного пункту Золоте-5, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями".

Деталі: В СЦКК вказують, що окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В українській стороні оцінюють подібні штучні загострення напередодні засідань ТКГ як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте", а разом із ним і пункту пропуску "Щастя".

Передісторія:

  • У понеділок, 5 липня, на Донбасі загинув майор Богдан  Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр.
  • Окрім цього, 5 липня троє українських військових отримали поранення.

Українська правда

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Теми: РосіяДонбасООС
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