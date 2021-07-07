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Угорщина відновила пропуск у двох пунктах на кордоні з Україною

Середа, 7 липня 2021, 13:43

Вранці 7 липня угорська сторона відновила пропуск осіб та транспортних засобів через пункти пропуску "Лонья" та "Барабаш" на кордоні з Україною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Просимо громадян, які планують перетинати кордон з Угорщиною, врахувати, що пропуск здійснюється в пункті пропуску "Косино – Барабаш" з 8.00 до 20.00 (за київським часом) та в пункті пропуску "Дзвінкове – Лонья" з 8.00 до 19.00 (за київським часом)".

Що передувало: Угорська сторона повідомляла, що можливість перетнути вказані пункти пропуску тимчасово обмежується (називалася дата – до 30 липня). Робота пунктів пропуску з українського боку не припинялася, наголошують у ДПСУ.

Українська правда
Теми: Угорщинакордон


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