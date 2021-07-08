І цифровий, і паперовий, і внутрішній: влада анонсує різні COVID-сертифікати

В Україні COVID-сертифікат можна буде отримати в паперовому вигляді, ймовірно, з осені; він матиме QR код, як і цифровий аналог.

Джерело: проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Черногоренко на пресконференції, "Укрінформ"

Пряма мова: "Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія COVID-сертифкату. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді".

Деталі: За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах COVID-сертифікату буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

COVID-сертифікат планується трьох типів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПЛР-тест на визначення COVID-19 та про те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Як додала на пресконференції керівниця директорату МОЗ із розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я Марія Карчевич, паперова версія COVID-сертифікату планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров’я.

Також, за її словами, планується що COVID-сертифікат буде як виїзду за кордон, так і "внутрішнім".

"Також є внутрішній сертифікат. Наразі МОЗ подав пропозиції, що внутрішній сертифікат може використовуватися для відвідання масових заходів на літній період. Можливо, на осінній період, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифікату", - сказала Карчевич.

Цьому передувало: Із 1 липня Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування COVID-сертифікату в застосунку "Дія". Громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, можуть згенерувати в застосунку "Дія" цифрову версію COVID-сертифікату.

Наразі триває оцінка української розробки відповідності специфікації Європейського Союзу.