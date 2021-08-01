На Донбасі за добу 7 обстрілів, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

За добу 31 липня зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, поранено одного українського бійця.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, противник 4 рази обстрілював позиції українських воїнів з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Шуми російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан пораненого – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку 1 серпня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Авдіїка збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.