На Донбассе за сутки 7 обстрелов, вражеский беспилотник пересек линию разграничения

За сутки 31 июля зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, ранен один украинский боец.

Источник: Штаб ООС

Детали: Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции украинских воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра 1 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.