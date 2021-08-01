На Донбассе за сутки 7 обстрелов, вражеский беспилотник пересек линию разграничения
За сутки 31 июля зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, ранен один украинский боец.
Источник: Штаб ООС
Детали: Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза обстреливал позиции украинских воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Шумы российские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
У Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – средней тяжести.
По состоянию на 7:00 утра 1 августа зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.