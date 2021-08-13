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Новини 13 серпня: Меркель та Путін, конфіскація доходів Киви

П'ятниця, 13 серпня 2021, 21:04
Новини 13 серпня: Меркель та Путін, конфіскація доходів Киви

Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом до Зеленського, суд конфіскував у Киви 1,2 млн, зароблених на жомовій ямі — актуальні новини 13 серпня.

Про Меркель та Путіна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва відвідає Росію — на 20 серпня у неї запланована зустріч з Путіним.

Однією з головних тем переговорів буде газопровід "Північний потік-2", будівництво якого завершується.

Про Киву

Вищий антикорупційний суд конфіскував у Іллі Киви 1,2 млн гривень, зароблених на жомовій ямі — необгрунтований дохід нардепа стягнули в дохід держави.

У липні минулого року журналісти встановили, що Кива здавав яму в оренду і заробив на цьому 1,2 млн за рік. Яма називається жомовою, оскільки використовується для відходів виробництва цукру (жому).

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"Українська правда" у Threads

Теми: МеркельПутін
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