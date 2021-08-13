Новости 13 августа: Меркель и Путин, конфискация доходов Кивы

Меркель встретится с Путиным перед визитом к Зеленскому, суд конфисковал у Кивы 1,2 миллиона, заработанных на жомовой яме — актуальные новости 13 августа.

О Меркель и Путине

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев посетит Россию — на 20 августа у нее запланирована встреча с Путиным.

Одной из главных тем переговоров будет газопровод "Северный поток-2", строительство которого завершается.

О Киве

Высший антикоррупционный суд конфисковал у Ильи Кивы 1,2 млн гривен, заработанных на жомовой яме — необоснованный доход нардепа взыскали в доход государства.

В июле прошлого года журналисты установили, что Кива сдавал яму в аренду и заработал на этом 1,2 млн за год. Яма называется жомовой, поскольку используется для отходов производства сахара (жома).

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