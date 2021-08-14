Набула чинності угода про співпрацю між спецслужбами Білорусі та Грузії

Міждержавна угода про співпрацю Комітету держбезпеки Білорусі та Служби безпеки Грузії набула чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матеріалами "Эхо Кавказа" та "Новости Грузии".

Білоруське видання "Реформація" зазначає, що угоду розробили більше 5 років тому і підписали у 2016 році, але наступні офіційні процедури затягнулися до цього часу. 13 серпня документ офіційно опублікували.

Угода регламентує співпрацю та взаємодію білоруського КДБ та Служби безпеки Грузії. Вона передбачає обмін даними, сприяння у боротьбі зі злочинами проти держбезпеки, тероризмом, організованою злочинністю, незаконним оборотом зброї, корупцією, розголошенням таємної інформації тощо. Форми співпраці передбачають виконання запитів та передачу персональних даних, проведення спільних заходів, обмін досвідом.

Передбачається також взаємне спрямування представників або аташе з питань безпеки на певний термін або безстроково.

У КГБ Білорусі є схожі угоди про співпрацю зі спецслужбами й інших країн.

Частина правозахисників побоюються, що режим Лукашенка скористається угодою для переслідування нелояльних білорусів, які втекли до Грузії.

Правозахисниця і співзасновниця грузинської організації "Сапарі" Байя Патарая закликала СБГ утриматись від передачі Мінську інформації про політичних біженців з Білорусі.

"У Грузії перебуває дуже багато білорусів, у яких майже немає можливостей поїхати в іншу країну. Грузія повинна бути безпечною для політичних втікачів і правозахисників з Білорусі", - сказаза вона у коментарі телеканалу "Мтаварі".

У той же час, правозахисник Роман Кисляк в інтерв’ю "Белсату" розповів, що угода не створює надто великих ризиків для білорусів у Грузії. яким на батьківщині загрожують політичні репресії.

"Я не бачу підстав для паніки, тому що в угоді є норма, яка дозволяє не виконувати запит про співпрацю у ситуаціях, коли є загроза для прав людини. Грузинські правозахисники підтвердили, що їм не відомі випадки, коли Грузія видавала громадян Білорусі. Сподіваюся, що і зараз Грузія не стане видавати білорусів, щодо яких відкриті сфабриковані політичні справи", - зазначив він.

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