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Новини 18 серпня: сцена над пам’ятником, запобіжні заходи нападникам на фотокора

Середа, 18 серпня 2021, 20:59
Новини 18 серпня: сцена над пам’ятником, запобіжні заходи нападникам на фотокора
FACEBOOK ВОЛОДИМИРА ПРОКОПІВА

Через сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті, напад на фотокора "Букв": одного підозрюваного арештували, другий – з електронним браслетом — актуальні новини 18 серпня.

Про сцену

Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену — у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Організатори апелюють до того, що поховання там не підтверджені, а постамент планують демонтувати.

Про запобіжні заходи

Суд заарештував на 60 діб Микиту Губського, який у неділю напав на фотокора видання "Букви" Олександра Кужельного. Другого підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 15 жовтня включно.

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Українська правда

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