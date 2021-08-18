Новини 18 серпня: сцена над пам’ятником, запобіжні заходи нападникам на фотокора

Через сцену для концерту Бочеллі у Києві виник новий скандал на історичному ґрунті, напад на фотокора "Букв": одного підозрюваного арештували, другий – з електронним браслетом — актуальні новини 18 серпня.

Про сцену

Для концерту італійського оперного співака Андреа Бочеллі до Дня Незалежності України перед Маріїнським палацом у Києві встановили сцену — у КМДА дорікають, що сцену поставили над братським похованням учасників революції 1917-1921 років.

Організатори апелюють до того, що поховання там не підтверджені, а постамент планують демонтувати.

Про запобіжні заходи

Суд заарештував на 60 діб Микиту Губського, який у неділю напав на фотокора видання "Букви" Олександра Кужельного. Другого підозрюваного відправили під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом до 15 жовтня включно.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

США заморозили майже $9,5 мільярдів активів, що належать афганському центральному банку, і припинили поставки готівки в країну, щоб не дати доступу до коштів уряду на чолі з "Талібаном".

В оздоровчому центрі "Молода гвардія" в Одесі COVID-19 підтверджений у 60 осіб, серед них у понад 30 підозрюють штам "Дельта".

Парламент на засіданні 24 серпня у День Незалежності розгляне проєкт закону про великий герб.

МЗС відпрацьовує два варіанти евакуації громадян України з Кабулу – або літаком, який вже знаходиться там, або літаком Міноборони, який вилетів з Києва.

За добу 17 серпня в Україні зафіксували 1 447 нових випадків COVID-19, госпіталізували 677 осіб, померли 40 хворих, одужало 712 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 118 594 людини.