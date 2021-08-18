Новости 18 августа: сцена над памятником, меры пресечения нападающим на фотокора 

Из-за сцены для концерта Бочелли в Киеве возник новый скандал на исторической почве, нападение на фотокора "Букв": один подозреваемый арестован, второй – с электронным браслетом — актуальные новости 18 августа.

О сцене

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко Дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену — в КГГА сетуют, что сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов.

Организаторы апеллируют к тому, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

О мерах пресечения

Суд арестовал на 60 суток Никиту Губского за нападении на фотокора издания "Буквы" Александра Кужельного. Второго подозреваемого отправили под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом до 15 октября включительно.

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