Головні новини неділі і ночі: закінчення контракту Шевченка, тиск на спортсменку з Білорусі
У тренера збірної Андрія Шевченка закінчився контракт, білоруську спортсменку Христину Тимановську хочуть забрати з Токіо – новини, які були актуальні 1 серпня.
Про контракт Шевченка
У головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка закінчився контракт на роботу зі збірною.
Про тиск на спортсменку
Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вирішив примусово повернути в країну з Олімпіади в Токіо легкоатлетку Христину Тимановську, яка раніше різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників; бігунка боїться повертатися додому.
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