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Головні новини неділі і ночі: закінчення контракту Шевченка, тиск на спортсменку з Білорусі

Понеділок, 2 серпня 2021, 08:00
Головні новини неділі і ночі: закінчення контракту Шевченка, тиск на спортсменку з Білорусі

У тренера збірної Андрія Шевченка закінчився контракт, білоруську спортсменку Христину Тимановську хочуть забрати з Токіо – новини, які були актуальні 1 серпня. 

Про контракт Шевченка

У головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка закінчився контракт на роботу зі збірною.

Про тиск на спортсменку

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка вирішив примусово повернути в країну з Олімпіади в Токіо легкоатлетку Христину Тимановську, яка раніше різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників; бігунка боїться повертатися додому.

Про інші головні новини

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Українська правда
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