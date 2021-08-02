Олімпіада: українець, який ішов на медаль, поцілив у чужу мішень
Українець Сергій Куліш став восьмим на Олімпійських Іграх у Токіо у стрільбі з малокаліберної гвинтівки – у фіналі він претендував на медаль, але випадково влучив у чужу мішень.
Джерело: Суспільне
Пряма мова Куліша: "Чому не зарахували постріл? Тому що я схибив. Стрільнув не в свою мішень (Куліш випадково вистрілив у сусідню мішень хорвата Петара Горси – ред.). У мене розстібнувся ґудзик, відчув дискомфорт. Але час йде, і треба робити постріл, і ось таке трапилося. (З суддями – ред.) говорили про цей випадок. Мабуть, хвилювання зіграло свою роль. Важко сказати, таке трапляється раз на мільйон, і зі мною це трапилося зараз".
Деталі: За словами тренера, постріл у мішень сусіда був у десятку.
У фіналі спортсмени мали виконати три серії по 5 пострілів з положення на коліні, три серії по 5 пострілів з положення лежачи і дві серії по 5 пострілів з положення стоячи.
Куліш розпочав стартові дві серії в топ-3, після чого успішно виконав ще дві та навіть піднявся на друге місце.
Проте за п'ять пострілів до фінішу Куліш в останній серії виконав постріл, який зарахували як "0.0".
З’ясувалося, що Куліш випадково поцілив не у свою, а в мішень сусіда, через що опустився на восьме місце.
Повернутися у топ-6 та продовжити боротьбу за п'ять пострілів до фінішу Кулішу було неможливо, тому він так залишився останнім.
Олімпійським чемпіоном у стрільбі з малокаліберної гвинтівки (50 метрів) став китаєць Чжан Чанхун, який встановив світовий рекорд та випередив представника Олімпійського комітету Росії Сергія Камінського. Третій – серб Міленко Себіч.
Передісторія:
- Для Куліша це третя Олімпіада в кар'єрі. До Ігор у Токіо він усього один раз брав участь у фіналі – виборов "срібло" у стрільбі з гвинтівки на 10 метрів.
- У стрільбі Україна завоювала одну медаль в Токіо – Олег Омельчук та Олена Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів здобули "бронзу".