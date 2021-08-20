Семенченко заявив про початок безстрокового голодування
П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:08
Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного у незаконному створенні приватної військової компанії, він заявив про початок безстрокового голодування.
Джерело: Facebook-сторінка екснардепа
Дослівно: "Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка, на 3 вересня. Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!"
Деталі: Вказано, що причина переносу - Солом’янський суд не в встиг передати документи по справі.
Знати більше: "Мені обіцяли, що "беспредела" не буде. Обманули". Семенченко з ізолятора СБУ про "справу ПВК"
Передісторія:
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ").
- 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
- 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.
- 14 липня Семенченку змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. 26 липня Солом’янський районний суд Києва знову змінив запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою.