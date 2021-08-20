Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Семенченко заявив про початок безстрокового голодування

П'ятниця, 20 серпня 2021, 13:08

Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного у незаконному створенні приватної військової компанії, він заявив про початок безстрокового голодування.

Джерело: Facebook-сторінка екснардепа

Дослівно: "Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка, на 3 вересня. Семенченко під час судового засідання  оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!"

Деталі: Вказано, що причина переносу - Солом’янський суд не в встиг передати документи по справі.

Знати більше: "Мені обіцяли, що "беспредела" не буде. Обманули". Семенченко з ізолятора СБУ про "справу ПВК"

Передісторія:

  • 24 березня СБУ повідомила, що викрила т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ"). 
  • 26 березня суд заарештував Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив Шевченка під арешт з альтернативою застави в 5 мільйонів гривень. Обрали також запобіжні заходи іншим фігурантам справи: ексбійцю батальйону "Донбас" Олександру Новікову та екскомандиру бататальйону "Донбас" Анатолію Віногродському.
  • 14 травня Служба безпеки України повідомила, що розкрила вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ "Інформаційного агентства "112-канал", який стався у липні 2019 року. Підозру в теракті висунули Семенченку.
  • 14 липня Семенченку змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. 26 липня Солом’янський районний суд Києва знову змінив запобіжний захід на безальтернативне тримання під вартою.

Теми: Семенченкосуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін обрав голову БЕБ

Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана

Байден замінить свого представника на саміті Кримської платформи

РНБО вирішила відновити садибу Барбана та провести аудит пам’яток по всій Україні

РНБО запровадила санкції проти Шаріїв та головреда "Страни" Гужви 

РНБО вводить санкції проти Деркача і низки інших осіб

Усі новини...
Семенченко
Новини 26 липня: арешт Семенченка, "Антонов-Канада"
Семенченка знову відправили під арешт
Правоохоронці будуть домагатися нового арешту Семенченка
Останні новини
23:04
На хабарі в $90 тисяч піймали члена Комісії із азартних ігор
22:25
ФотоПатріарх Варфоломій прибув до України
22:01
Новини економіки: Ахметов продав телеком-оператора, "Сбєрбанк" зобов'язали змінити назву
21:47
Ціни на залізну руду в Китаї різко впали
21:29
Новини 20 серпня: санкції РНБО та Кличко, знищення садиби
21:16
У керівництві Нацполіції кадрові зміни
20:45
Одеська компанія поставила в Київ свій перший низькопідлоговий трамвай
20:40
США в річницю отруєння Навального запровадили додаткові санкції проти РФ
20:08
Кабмін обрав голову БЕБ
20:07
Переплутали КМДА з Мінкультом – Кличко про рішення РНБО по садибі Барбана
Усі новини...