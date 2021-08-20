Семенченко заявив про початок безстрокового голодування

Київський апеляційний суд переніс на 3 вересня розгляд апеляції екснардепа Семена Семенченка, підозрюваного у незаконному створенні приватної військової компанії, він заявив про початок безстрокового голодування.

Джерело: Facebook-сторінка екснардепа

Дослівно: "Апеляційний суд знову переніс розгляд справи Семена Семенченка, на 3 вересня. Семенченко під час судового засідання оголосив про початок безстрокового голодування. Подивимось хто кого!"

Деталі: Вказано, що причина переносу - Солом’янський суд не в встиг передати документи по справі.

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