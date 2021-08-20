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Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Пятница, 20 августа 2021, 13:08
Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании частной военной компании, он заявил о начале бессрочной голодовки.

Источник: Facebook-страница экс-нардепа

Дословно: "Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого!".

Детали: Указано, что причина переноса - Соломенский суд не в успел передать документы по делу.

Знать больше: "Мне обещали, что "беспредела" не будет. Обманули". Семенченко из изолятора СБУ о "деле ППК"

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродскому.
  • 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.
  • 14 июля Семенченко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 26 июля Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей.

Украинская правда

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Темы: Семенченкосуд
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