Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки
Пятница, 20 августа 2021, 13:08
Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании частной военной компании, он заявил о начале бессрочной голодовки.
Источник: Facebook-страница экс-нардепа
Дословно: "Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого!".
Детали: Указано, что причина переноса - Соломенский суд не в успел передать документы по делу.
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Предыстория:
- 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ").
- 26 марта суд арестовал на 2 месяца Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил Шевченко под арест с альтернативой залога в 5 млн гривен. Выбрали также меры другим фигурантам дела: экс-бойцу батальона "Донбасс" Александру Новикову и экс-командиру бататальйону "Донбасс" Анатолию Виногродскому.
- 14 мая Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла совершения террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года. Подозрение в теракте выдвинули Семенченко.
- 14 июля Семенченко изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 26 июля Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения на безальтернативное содержание под стражей.
Украинская правда