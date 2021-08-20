Семенченко заявил о начале бессрочной голодовки

Киевский апелляционный суд перенес на 3 сентября рассмотрение апелляции экс-нардепа Семена Семенченко, подозреваемого в незаконном создании частной военной компании, он заявил о начале бессрочной голодовки.

Источник: Facebook-страница экс-нардепа

Дословно: "Апелляционный суд снова перенес рассмотрение дела Семена Семенченко, на 3 сентября. Семенченко во время судебного заседания объявил о начале бессрочной голодовки. Посмотрим кто кого!".

Детали: Указано, что причина переноса - Соломенский суд не в успел передать документы по делу.

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