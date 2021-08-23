Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини неділі і ночі: Меркель та Зеленський, громадянство Баюл

Понеділок, 23 серпня 2021, 08:20
Головні новини неділі і ночі: Меркель та Зеленський, громадянство Баюл

Меркель зустрілася з Зеленським, фігуристка  Оксана Баюл заявила про відмову від українського громадянства – актуальні новини 22 серпня.

Про Меркель та Зеленського

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель приїхала до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель після переговорів з Зеленським заявила, що угода про транспортування російського газу через територію України має бути продовжена і газ не можна використовувати у якості зброї.

Зеленський на брифінгу після переговорів з Меркель заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

На виконання домовленостей між Зеленським і Меркель між НАК "Нафтогаз України" та німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) укладено меморандум про співробітництво в секторі водневої економіки.

Про Оксану Баюл

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Про інші важливі новини

США звернулися до України з проханням допомогти в  евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

Москва 20 серпня запровадила санкції проти 73 українців, серед яких опинилися нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.

У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ.

В Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
Усі новини...
Реклама: