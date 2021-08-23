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Головні новини неділі і ночі: Меркель та Зеленський, громадянство Баюл

Понеділок, 23 серпня 2021, 08:20

Меркель зустрілася з Зеленським, фігуристка  Оксана Баюл заявила про відмову від українського громадянства – актуальні новини 22 серпня.

Про Меркель та Зеленського

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель приїхала до Києва 22 серпня на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель після переговорів з Зеленським заявила, що угода про транспортування російського газу через територію України має бути продовжена і газ не можна використовувати у якості зброї.

Зеленський на брифінгу після переговорів з Меркель заявив, що досі не розуміє, хто дасть гарантії економічної безпеки Україні після 2024 року, коли завершиться дія контракту на транзит країною російського газу в Європу.

На виконання домовленостей між Зеленським і Меркель між НАК "Нафтогаз України" та німецькою енергетичною компанією RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) укладено меморандум про співробітництво в секторі водневої економіки.

Про Оксану Баюл

Українська фігуристка, перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл заявила, що відмовляється від українського громадянства.

Про інші важливі новини

США звернулися до України з проханням допомогти в  евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

Москва 20 серпня запровадила санкції проти 73 українців, серед яких опинилися нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.

У неділю внаслідок ворожого обстрілу український військовий дістав поранення, несумісне з життям.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти ряду осіб, серед яких нардеп Андрій Деркач і глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін, а також юридичних осіб, зокрема російських ЗМІ.

В Україну прибув голова Європейської ради Шарль Мішель.

Українська правда


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