Главные новости воскресенья и ночи: Меркель и Зеленский, гражданство Баюл

Меркель встретилась с Зеленским, фигуристка Оксана Баюл заявила об отказе от украинского гражданства - актуальные новости 22 августа.

О Меркель и Зеленском

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель приехала в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель после переговоров с Зеленским заявила, что соглашение о транспортировке российского газа через территорию Украины должно быть продолжено и газ нельзя использовать в качестве оружия.

Зеленский на брифинге после переговоров с Меркель заявил, что до сих пор не понимает, кто даст гарантии экономической безопасности Украины после 2024 года, когда завершится действие контракта на транзит страной российского газа в Европу.

Во исполнение договоренностей между Зеленским и Меркель между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключен меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики.

Об Оксане Баюл

Украинская фигуристка, первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства.

О других важных новостях

США обратились к Украине с просьбой помочь в эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

Москва 20 августа ввела санкции против 73 украицев, среди которых оказались нардепы из пророссийской политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия и Сергей Левочкины.

В воскресенье в результате вражеского обстрела украинский военный получил ранение, несовместимое с жизнью.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда лиц, среди которых нардеп Андрей Деркач и глава боевиков ОРДО Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.

В Украину прибыл глава Европейского совета Шарль Мишель.