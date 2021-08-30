Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує, українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США — актуальні новини 30 серпня.

Про ДТП

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".

ДБР не розслідує кримінальне провадження щодо аварії — цією справою займається Нацполіція.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Про операцію військових

Українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Напередодні дві невдалі спроби їх порятунку зробили військові Канади та Держдеп США. Натомість лише українці зважилися на те, щоб пішки вийти з аеропорту у місто.

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