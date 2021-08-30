Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

Понеділок, 30 серпня 2021, 21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі слугою народу, операція українських військових у Кабулі

ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує, українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США — актуальні новини 30 серпня.

Про ДТП

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".

ДБР не розслідує кримінальне провадження щодо аварії — цією справою займається Нацполіція.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

Про операцію військових

Українські військові, які дислокувалися в аеропорту Кабула, провели сміливу операцію, завдяки якій вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади.

Напередодні дві невдалі спроби їх порятунку зробили військові Канади та Держдеп США. Натомість лише українці зважилися на те, щоб пішки вийти з аеропорту у місто.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Українець Ігор Цвєтов, який здобув срібло з бігу на 100 метрів на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами, які також взяли нагороди.

Український плавець Андрій Трусов виграв золото Паралімпійських ігор і встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів на спині серед чоловіків у класі S7.

Британська компанія Spacebit, заснована українцем Павлом Танасюк, у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць.

За добу 29 серпня в Україні зафіксували 749 нових випадків COVID-19, госпіталізували 583 особи, померли 18 хворих, одужала 291 особа. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 41 477 людей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: