Новости 30 августа: ДТП со "слугой народа", операция украинских военных в Кабуле

ДТП со "слугой народа": СМИ массово удалили новости, украинские военные провели эвакуацию переводчиков из Кабула после неудачных попыток Канады и США — актуальные новости 30 августа.

О ДТП

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием Трухина, которое пытались "скрыть".

ГБР не расследует уголовное производство относительно аварии — этим делом занимается Нацполиция.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

Об операции военных

Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Накануне две неудачные попытки их спасения сделали военных Канады и Госдеп США. Однако только украинцы решились на то, чтобы пешком выйти с аэропорта в город.

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