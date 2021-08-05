COVID-19 у світі: 683 тисячі нових випадків, найбільше у США та Індії
За добу 3 серпня у світі діагностували понад 683 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 112 тисяч, в Індії – понад 42 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 40 тисяч випадків.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Франція.
Україна серед країн світу займає 60 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 13 позицію.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 5 місці.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 181 006 410 осіб. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 270 233 смерті від COVID-19.