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Голові Харківської облради обрали запобіжний захід

Четвер, 5 серпня 2021, 19:34
Голові Харківської облради обрали запобіжний захід
АРТУР ТОВМАСЯН. ФОТО: FACEBOOK

Голові Харківської обласної ради, якого підозрюють у отриманні хабара, призначили запобіжний захід у вигляді застави розміром 2 мільйони 996 тисяч гривень. 

Джерело: засідання суду 

Деталі: Товмасян має внести її протягом 5 днів. Таким чином, клопотання детектива НАБУ задовольнили частково. Оскільки там просили заарештувати голову облради із заставою в 4 мільйони. Захист же просив суд обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Товмасян також заперечував проти клопотання сторони обвинувачення. 

Суддя ж ухвалила застосувати до Товмасяна запобіжний захід лише у вигляді застави.

З моменту обрання запобіжного заходу підозрюваного зобов’язали прибувати за першим викликом до правоохоронців, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватись від спілкування з іншими фігурантами справи, здати закордонний паспорт. Термін запобіжного заходу – 2 місяці. 

Що передувало: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро 4 серпня повідомили голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну про підозру в одержанні 1,05 млн грн хабара.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: корупціяХарківська область
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