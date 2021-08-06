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У Путіна відповіли на заяву Зеленського бородатим анекдотом

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:37

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів бородатий одеський анекдот, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим ніколи не буде російським.

Джерело: російське державне видання ТАСС

Пряма мова: "Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтані: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде.

Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським".

Деталі: Раніше Зеленський в інтерв'ю державному телеканалу "Дім", який транслюють на окупованих територіях, назвав півострів своєю землею і пообіцяв, що Крим ніколи не буде "російською територією".

Українська правда
Теми: ЗеленськийРосіяПутінКримокупація


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