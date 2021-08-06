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У Путіна відповіли на заяву Зеленського бородатим анекдотом

П'ятниця, 6 серпня 2021, 11:37
У Путіна відповіли на заяву Зеленського бородатим анекдотом

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розповів бородатий одеський анекдот, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що окупований Крим ніколи не буде російським.

Джерело: російське державне видання ТАСС

Пряма мова: "Знаєте, є старий одеський анекдот, коли приїжджий запитує на Соборці про непрацюючий фонтані: "А тут бив фонтан?" На що одесит йому відповідає: "Чому бив? Він бив, є і буде.

Так і з Кримом. Керівники України приходять і йдуть. А Крим завжди був, є і буде російським".

Деталі: Раніше Зеленський в інтерв'ю державному телеканалу "Дім", який транслюють на окупованих територіях, назвав півострів своєю землею і пообіцяв, що Крим ніколи не буде "російською територією".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРосіяПутінКримокупація
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