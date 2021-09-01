Байден сподівається знову відвідати Україну – журналіст

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сподівається в майбутньому знову відвідати Україну.

Джерело: журналіст американського видання CBSNews Ед О`Кіф у Twitter і телеканал "Дом"

Деталі: Байден зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і перед переговорами з ним сказав, що США неухильно підтримують суверенітет України у боротьбі з російською агресією.

"Пізніше він додав, що сподівається знову відвідати Україну в майбутньому", – написав журналіст у мікроблозі.

WHITE HOUSE — @POTUS Biden meets with Ukraine President @ZelenskyyUa l. Biden says US is “firmly committed” to Ukrainian sovereignty “in the race of Russian aggression.” He added later he hopes to visit Ukraine again in the future. pic.twitter.com/90XeYYuZHj — Ed O'Keefe (@edokeefe) September 1, 2021

На доступних уривках трансляції виходу президентів до преси таких слів не чути, але телеканал "Дом" також передає, що Байден підтвердив Зеленському, що відвідає Україну.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дипломати працюють над підготовкою візиту Джо Байдена в Україну. За його словами, дата візиту поки не відома, проте президент Байден обов'язково відвідає Україну.

Довідка: Джо Байден як віцепрезидент в адміністрації Барака Обами побував в Україні 6 разів: у липні 2009-го, у березні, червні й листопаді 2014-го, у грудні 2015-го, у січні 2017-го років.

Сам Барак Обама та його наступник на посаді президента США Дональд Трамп не бували в Україні жодного разу.

Річард Ніксон і Джордж Буш-старший відвідували ще радянський Київ. Білл Клінтон побував у незалежній Україні тричі, а Джордж Буш-молодший – один раз.