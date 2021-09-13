Новини 13 вересня: блокування судової реформи, злив персональних даних українців

Рада суддів не обрала контролерів доброчесності ВРП: фактично заблокувала реформу, в мережу злили 53 мільйони записів про персональні дані українців — актуальні новини 13 вересня.

Про судову реформу

Рада суддів не змогла обрати трьох членів Етичної ради, які мають контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. На думку глави ЦПК Шабуніна, таким чином РС заблокувала основну частину судової реформи — очищення ВРП.

Усього в Етичній раді має бути шість членів: трьох обирає РС, ще трьох — певні міжнародні організації.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям" — Зеленський ініціював зустріч із керівництвом Ради суддів, Верховного Суду, представниками парламенту, а також послами "Великої сімки" через зупинку судової реформи.

Про злив персональних даних

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявив в інтернеті базу даних жителів України, що може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.

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