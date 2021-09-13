Новости 13 сентября: блокировка судебной реформы, слив персональных данных украинцев

Совет судей не избрал контроллеров добродетели ВСП: фактически заблокировал реформу, в сеть слили 53 миллиона записей о персональных данных украинцев — актуальные новости 13 сентября.

О судебной реформе

Совет судей не смог выбрать трех членов Этического совета, которые должны контролировать добродетель членов Высшего совета правосудия. По мнению главы ЦПК Шабунина, таким образом совет судей заблокировал основную часть судебной реформы — очищение ВСП.

Всего в этическом совете должно быть шесть членов: трех выбирает ССУ, еще трех — определенные международные организации.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам" — Зеленский инициировал встречу с руководством Совета судей, Верховного Суда, представителями парламента, а также послами "Большой семерки" из-за остановки судебной реформы.

О сливе персональных данных

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил в интернете базу данных жителей Украины, которая может содержать почти 53 миллиона записей о персональных данных.

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