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Головні новини четверга і ночі: Дуда про Україну в ЄС, вибух снаряда на Рахівщині

П'ятниця, 17 вересня 2021, 08:00
Фото: Нацполіція

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за розширення ЄС; двоє туристів загинули внаслідок вибуху снаряда часів Першої вітової на Рахівщині — актуальні новини 16 вересня і ночі.

Про заяву Анжея Дуди

"Ми не клуб для обраних": президент Польщі Анджей Дуда виступив за розширення ЄС. Він заявив, що Україна, Молдова та інші держави, які модернізуються і прагнуть стати членом ЄС, повинні отримати таку можливість

Про це Дуда заявив у середу на зустрічі групи "Аррайолос", неформальної зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу.

Він наголосив, що ЄС повинен бути відкритим для інших європейських країн, які вже проводять євроінтеграційні реформи. Такими країнами, за словами Дуди, є Україна і Молдова.

Про вибух на Рахіввщині

В горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни на місці, де туристи розвели багаття — внаслідок цього двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями.

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Українська правда
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