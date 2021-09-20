Головні новини неділі і ночі: "КиївПрайд", Aukus

У Києві відбувся "КиївПрайд-2021", Франція скасувала зустріч з Британією через конфлікт щодо партнерства Aukus – актуальні новини 19 вересня.

Про Марш рівності

У Києві завершився Марш рівності "КиївПрайд-2021" на підтримку прав людини для ЛГБТ+ спільноти, в ньому взяли участь близько 5 тисяч осіб.

Хода почалася на вулиці Володимирській, далі продовжилася по бульвару Тараса Шевченка, вулицями Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого, де і завершилася.

Під час маршу у парку Шевченка в Києві також зібралося близько сотні противників заходу, зокрема, представники організацій "Традиція і порядок", "Правий сектор", "Християнський фронт" і декількох інших.

Про Aukus

Саміт міністрів оборони Франції і Великобританії, який мав відбутися на цьому тижні, був скасований на тлі конфлікту, пов’язаного з заснуванням союзу США-Австралія-Британія Aukus.

Скасування саміту з оборони засвідчує, що для Великобританії у зв’язку з Aukus також будуть наслідки - раніше Франція відкликала своїх послів в США і Австралії.

Створення Aukus розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри: у 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Франція заявила, що скандал із відмовою Австралії від контракту матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Телефонна розмова між президентами Франції та США запланована "найближчими днями" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни.

Про інші важливі новини

У Лос-Анджелесі оголосили переможців телепремії "Еммі".

В житловому районі Лейк-Ворт штату Техас (США) розбився військовий навчально-тренувальний літак – було поранено щонайменше двох осіб.

Голова партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв не приїхав в громадський штаб партії після виборів через хворобу, з невідомих причин до штабу також не прийшли глава російського Міноборони Сергій Шойгу і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

За інформацією російської влади, на виборах до Держдуми РФ проголосували близько 150 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, яким Москва масово роздавала паспорти.

Український спортсмен Назар Коваленко, якого через недостатню кількість допінг-проб не допустили до Олімпіади в Токіо, переміг на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби.