Главные новости воскресенья и ночи: "КиевПрайд", Aukus

В Киеве состоялся "КиевПрайд-2021", Франция отменила встречу с Британией из-за конфликта по партнерству Aukus - актуальные новости 19 сентября.

О Марше равенства

В Киеве завершился Марш равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку прав человека для ЛГБТ+ сообщества, в нем приняли участие около 5000 человек.

Шествие началось на улице Владимирской, дальше продолжилось по бульвару Тараса Шевченко, улицам Терещенковской и Льва Толстого до площади Льва Толстого, где и завершилось.

Во время марша в парке Шевченко в Киеве также собралось около сотни противников мероприятия, в частности, представители организаций "Традиция и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт" и нескольких других.

О Aukus

Саммит министров обороны Франции и Великобритании, который должен был состояться на этой неделе, был отменен на фоне конфликта, связанного с образованием союза США-Австралия-Великобритания Aukus.

Отмена саммита по обороне показывает, что для Великобритании в связи с Aukus также будут последствия - раньше Франция отозвала своих послов в США и Австралии.

Создание Aukus разозлило Францию, поскольку оно сорвало многомиллиардное оборонительное соглашение Парижа и Канберры: в 2016 году Франция подписала контракт на 56 миллиардов евро на поставку в Австралию 12 подводных лодок с дизельными двигателями, что называли "контрактом века" за его масштабы.

Франция заявила, что скандал с отказом Австралии от контракта будет иметь значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО.

Телефонный разговор между президентами Франции и США запланирован "в ближайшие дни" для обсуждения ситуации вокруг контракта на подводные лодки.

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