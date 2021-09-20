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Новини 20 вересня: стрілянина в Пермі, продовження карантину

Понеділок, 20 вересня 2021, 21:00
ФОТО РИА НОВОСТИ

У російському виші студент влаштував стрілянину, Кабмін продовжив карантин і розширив способи перевірки COVID-безпечності — актуальні новини 20 вересня.

Про стрілянину в Пермі

Російський студент влаштував стрілянину в одному з корпусів Пермського державного університету — при затриманні стрілка поранили.

У результаті стрілянини, за уточненими даними, загинули 6 осіб, постраждали понад два десятки осіб.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин щонайменше до кінця року та спростив норми верифікації епідемічної безпечності працівників та відвідувачів закладів, за винятком освітніх.

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Українська правда
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