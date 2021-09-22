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Шабунін каже, що його будинок спалив обвинувачений у підпалі авто "Схем" 

Середа, 22 вересня 2021, 12:47
Шабунін каже, що його будинок спалив обвинувачений у підпалі авто Схем 
Фото: Суспільне

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що його будинок разом із спільниками спалив Кирило Баріхашвілі, обвинувачений у підпалі редакційного авто "Схем". 

Джерело: Шабунін у facebook 

Пряма мова: "Мій будинок спалив чоловік (зі спільниками), обвинувачений у підпалі редакційного авто "Схем" – Кирило Баріхашвілі.

Щоб з’ясувати це правоохоронцями потрібно було усього лише пробити його телефон: злочинець був біля мого будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу".

Деталі: За словами Шабуніна, щоб з’ясувати це правоохоронцями потрібно було всього лише пробити його телефон, проте вони цього не зробили. Він каже, що Баріхашвілі був біля його будинку за кілька днів до підпалу і власне в ніч підпалу. Шабунін не вірить, що слідчі випадково не зробили такої "елементарної звірки". 

Що передувало: У "Центрі протидії корупції" заявляють, що поліція та прокуратура затягують розслідування підпалу будинку та появи вибухових пристроїв під дверима рідних співзасновника ЦПК Віталія Шабуніна.

Напередодні Апеляційний суд Києва скасував рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, яким той закрив справу Кирила Баріхашвілі – звинуваченого у підпалі автівки водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура. 

Передісторія: 

  • 23 липня 2020 року Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Минулося без жертв. На підпал відреагував президент Володимир Зеленський, заявивши, що чекає від правоохоронців оперативних відповідей.
  • Відповідно до висновків експертизи, причиною пожежі став умисний підпал.
  • 30 грудня біля квартири матері Шабуніна в Рівному виявили предмети, схожі на гранати, та пластикову коробку, перемотані скотчем. В корпусах гранат вибухівки не виявлено.
  • Згодом стало відомо, що вибуховий пристрій підклали не лише матері Шабуніна, а й батькам дружини.
  • Шабунін вважає, що це було зроблено, щоб залякати його, а сприяла цьому безкарність злочинів проти активістів. 

Українська правда

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Теми: корупціясвобода слова
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