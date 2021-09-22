Шабунин говорит, что его дом сжег обвиняемый в поджоге авто "Схем"

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его дом вместе с сообщниками сжег Кирилл Барихашвили, обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем".

Источник: Шабунин в facebook

Прямая речь: "Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили.

Чтобы выяснить это правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога".

Детали: По словам Шабунина, чтобы выяснить это правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон, однако они этого не сделали. Он говорит, что Барихашвили был у его дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога. Шабунин не верит, что следователи случайно не сделали такой "элементарной сверки".

Что предшествовало: В "Центре противодействия коррупции" заявляют, что полиция и прокуратура затягивают расследование поджога дома и появления взрывных устройств под дверью родных соучредителя ЦПК Виталия Шабунина.

Накануне Апелляционный суд Киева отменил решение Броварского горрайонного суда Киевской области, которым тот закрыл дело Кирилла Барихашвили – обвиняемого в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

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