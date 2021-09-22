Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шабунин говорит, что его дом сжег обвиняемый в поджоге авто "Схем"

Среда, 22 сентября 2021, 12:47
Фото: Суспільне

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что его дом вместе с сообщниками сжег Кирилл Барихашвили, обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем".

Источник: Шабунин в facebook

Прямая речь: "Мой дом сжег человек (с сообщниками), обвиняемый в поджоге редакционного авто "Схем" – Кирилл Барихашвили.

Чтобы выяснить это правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон: преступник был у моего дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога".

Детали: По словам Шабунина, чтобы выяснить это правоохранителями нужно было всего лишь пробить его телефон, однако они этого не сделали. Он говорит, что Барихашвили был у его дома за несколько дней до поджога и собственно в ночь поджога. Шабунин не верит, что следователи случайно не сделали такой "элементарной сверки".

Что предшествовало: В "Центре противодействия коррупции" заявляют, что полиция и прокуратура затягивают расследование поджога дома и появления взрывных устройств под дверью родных соучредителя ЦПК Виталия Шабунина.

Накануне Апелляционный суд Киева отменил решение Броварского горрайонного суда Киевской области, которым тот закрыл дело Кирилла Барихашвили – обвиняемого в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Предыстория:

  • 23 июля 2020 года Шабунин заявил, что его дом подожгли. Обошлось без жертв. На поджог отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что ждет от правоохранителей оперативных ответов.
  • Согласно выводам экспертизы, причиной пожара стал умышленный поджог.
  • 30 декабря возле квартиры матери Шабунина в Ровно обнаружили предметы, похожие на гранаты, и пластиковую коробку, перемотанные скотчем. В корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.
  • Впоследствии стало известно, что взрывное устройство подложили не только матери Шабунина, но и родителям жены.
  • Шабунин считает, что это было сделано, чтобы запугать его, а способствовала этому безнаказанность преступлений против активистов.

Украинская правда
Темы: коррупциясвобода слова
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
коррупция
"Забота. Навстречу киевлянам": будут судить чиновников за разворованные на помощи миллионы
Силовики снова обыскивают КП: на этот раз "Киевавтодор" и "Киевавтодормост"
Известные журналисты-расследователи прекратили работу в РФ
Последние новости
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
09:31
видео В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы
09:09
Кандидат в канцлеры Германии: "Северный поток-2" надо запустить, но учесть интересы Украины
09:01
Более 153 тысяч украинцев привились против коронавируса в четверг
08:31
"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину
08:24
Палата представителей США одобрила санкции против 35 россиян, в списке премьер РФ и пропагандисты
08:17
COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке
08:00
Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах
07:20
Оккупанты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе — штаб
06:50
КНДР: Призыв объявить о завершении Корейской войны преждевременный
Все новости...