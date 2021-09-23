Венедіктова про обстріл авто Шефіра: Добре побудований замах, постріли професійні

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова припускає, що розслідувати за "гарячими слідами" замах на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра не вдасться, бо по автомобілю стріляли професіонали.

Джерело: Венедіктова на каналі "Україна 24" в ефірі "Ток-шоу №1" ввечері 22 вересня

Пряма мова: "Чи можливо затримати злочинця за дві-три доби? Тут не йде лік на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. В цій безпосередньо справі ми стикнулися з професіоналами.

В нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службова собака, відпрацювали люди, які розуміються на тому, що відбувається.

Це був гарно побудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо (розкрити справу за гарячими слідами – ред.)".

Деталі: Венедіктова повідомила, що ввечері 22 вересня була спільна нарада правоохоронних органів щодо замаху на Шефіра, скоєного вранці того ж дня.

"Буде створена спільна слідча група. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні якісь висновки", – зазначила генпрокурор

Цьому передувало: 22 вересня Венедіктова особисто побувала на місці події і заявила, що обстрілами автомобіля першого помічника президента невідомі "кинули виклик правоохоронній системі".

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