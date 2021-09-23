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Венедіктова про обстріл авто Шефіра: Добре побудований замах, постріли професійні

Четвер, 23 вересня 2021, 11:43
Ірина Венедіктова, dbr.gov.ua

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова припускає, що розслідувати за "гарячими слідами" замах на вбивство першого помічника президента України Сергія Шефіра не вдасться, бо по автомобілю стріляли професіонали. 

Джерело: Венедіктова на каналі "Україна 24" в ефірі "Ток-шоу №1" ввечері 22 вересня 

Пряма мова: "Чи можливо затримати злочинця за дві-три доби? Тут не йде лік на години, тому що там, вибачте, простаки не працювали. В цій безпосередньо справі ми стикнулися з професіоналами. 

В нас відпрацювали безпосередньо на місці події експерти-криміналісти, службова собака, відпрацювали люди, які розуміються на тому, що відбувається. 

Це був гарно побудований замах, і люди знали, що вони робили. Тому так швидко, судячи з професіоналізму пострілів, ми розуміємо, що це зробити неможливо (розкрити справу за гарячими слідами – ред.)".

Деталі: Венедіктова повідомила, що ввечері 22 вересня була спільна нарада правоохоронних органів щодо замаху на Шефіра, скоєного вранці того ж дня. 

"Буде створена спільна слідча група. На сьогодні продовжують тривати слідчо-оперативні дії. Коли ми закінчимо їх, щоб ми змогли систематизувати цей матеріал, проаналізувати його, вже можна робити наступні якісь висновки", – зазначила генпрокурор

Цьому передувало: 22 вересня Венедіктова особисто побувала на місці події і заявила, що обстрілами автомобіля першого помічника президента невідомі "кинули виклик правоохоронній системі".

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

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Теми: Шефір СергійВенедіктоваОфіс президента


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