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Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные

Четверг, 23 сентября 2021, 11:43
Ирина Венедиктова, dbr.gov.ua

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что расследовать по "горячим следам" покушение на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира не удастся, потому что по автомобилю стреляли профессионалы.

Источник: Венедиктова на канале "Украина 24" в эфире "Ток-шоу №1" вечером 22 сентября

Прямая речь: "Возможно ли задержать преступника за двое-трое суток? Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами.

У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем.

Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно (раскрыть дело по горячим следам – ред.)".

Детали: Венедиктова сообщила, что вечером 22 сентября было общее совещание правоохранительных органов по покушению на Шефира, совершенного утром того же дня.

"Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают идти следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие какие-то выводы", – отметила генпрокурор

Этому предшествовало: 22 сентября Венедиктова лично побывала на месте происшествия с Шефиром и заявила, что обстрелами автомобиля первого помощника президента неизвестные "бросили вызов правоохранительной системе".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

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Темы: Шефир СергейВенедиктоваОфис президента


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