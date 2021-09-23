Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные

Четверг, 23 сентября 2021, 11:43
Венедиктова об обстреле авто Шефира: Хорошо построенное покушение, выстрелы профессиональные
Ирина Венедиктова, dbr.gov.ua

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова предполагает, что расследовать по "горячим следам" покушение на убийство первого помощника президента Украины Сергея Шефира не удастся, потому что по автомобилю стреляли профессионалы.

Источник: Венедиктова на канале "Украина 24" в эфире "Ток-шоу №1" вечером 22 сентября

Прямая речь: "Возможно ли задержать преступника за двое-трое суток? Здесь не идет счет на часы, потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами.

У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем.

Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно (раскрыть дело по горячим следам – ред.)".

Детали: Венедиктова сообщила, что вечером 22 сентября было общее совещание правоохранительных органов по покушению на Шефира, совершенного утром того же дня.

"Будет создана совместная следственная группа. На сегодня продолжают идти следственно-оперативные действия. Когда мы закончим их, чтобы мы смогли систематизировать этот материал, проанализировать его, уже можно делать следующие какие-то выводы", – отметила генпрокурор

Этому предшествовало: 22 сентября Венедиктова лично побывала на месте происшествия с Шефиром и заявила, что обстрелами автомобиля первого помощника президента неизвестные "бросили вызов правоохранительной системе".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейВенедиктоваОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Шефир Сергей
Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты
У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира
Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: